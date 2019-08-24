«Краснодар» и «Локомотив» впервые за пять лет сыграли вничью

В матче седьмого тура чемпионата России «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1). Для соперников эта ничья стала всего второй в 17 встречах премьер-лиги. Впервые команды не смогли выявить победителя в августе 2014 года, когда в Москве обошлись без забитых мячей.

«Локо» не сумел догнать «Спартак» по числу побед над «быками» и сохранил четвертое место в списке самых неудобных соперников «Краснодара». В матчах с железнодорожниками южане набрали ровно треть очков. Больше, чем в противостояниях со «Спартаком», «Оренбургом» и «Зенитом». (Кирилл Бурдаков)

Самые неудобные соперники «Краснодара» в чемпионате России:

Клуб И В Н П Мячи О % Спартак 16 3 2 11 21-31 11 22,92% Оренбург 4 0 3 1 6-7 3 25,00% Зенит 17 3 4 10 14-31 13 25,49% Локомотив 17 5 2 10 19-26 17 33,33% ЦСКА 16 5 5 6 16-20 20 41,67% Крылья Советов 14 4 6 4 18-14 18 42,86% Динамо 14 6 5 3 22-11 23 54,76% Ахмат 19 10 2 7 26-20 32 56,14%

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