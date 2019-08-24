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«Краснодар» и «Локомотив» впервые за пять лет сыграли вничью

22:03
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В матче седьмого тура чемпионата России «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1). Для соперников эта ничья стала всего второй в 17 встречах премьер-лиги. Впервые команды не смогли выявить победителя в августе 2014 года, когда в Москве обошлись без забитых мячей.

«Локо» не сумел догнать «Спартак» по числу побед над «быками» и сохранил четвертое место в списке самых неудобных соперников «Краснодара». В матчах с железнодорожниками южане набрали ровно треть очков. Больше, чем в противостояниях со «Спартаком», «Оренбургом» и «Зенитом». (Кирилл Бурдаков)

Самые неудобные соперники «Краснодара» в чемпионате России:

Клуб

И

В

Н

П

Мячи

О

%

Спартак

16

3

2

11

21-31

11

22,92%

Оренбург

4

0

3

1

6-7

3

25,00%

Зенит

17

3

4

10

14-31

13

25,49%

Локомотив

17

5

2

10

19-26

17

33,33%

ЦСКА

16

5

5

6

16-20

20

41,67%

Крылья Советов

14

4

6

4

18-14

18

42,86%

Динамо

14

6

5

3

22-11

23

54,76%

Ахмат

19

10

2

7

26-20

32

56,14%
Краснодар — Локомотив

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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