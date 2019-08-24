«Краснодар» и «Локомотив» впервые за пять лет сыграли вничью
В матче седьмого тура чемпионата России «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1). Для соперников эта ничья стала всего второй в 17 встречах премьер-лиги. Впервые команды не смогли выявить победителя в августе 2014 года, когда в Москве обошлись без забитых мячей.
«Локо» не сумел догнать «Спартак» по числу побед над «быками» и сохранил четвертое место в списке самых неудобных соперников «Краснодара». В матчах с железнодорожниками южане набрали ровно треть очков. Больше, чем в противостояниях со «Спартаком», «Оренбургом» и «Зенитом». (Кирилл Бурдаков)
Самые неудобные соперники «Краснодара» в чемпионате России:
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
О
|
%
|
Спартак
|
16
|
3
|
2
|
11
|
21-31
|
11
|
22,92%
|
Оренбург
|
4
|
0
|
3
|
1
|
6-7
|
3
|
25,00%
|
Зенит
|
17
|
3
|
4
|
10
|
14-31
|
13
|
25,49%
|
Локомотив
|
17
|
5
|
2
|
10
|
19-26
|
17
|
33,33%
|
ЦСКА
|
16
|
5
|
5
|
6
|
16-20
|
20
|
41,67%
|
Крылья Советов
|
14
|
4
|
6
|
4
|
18-14
|
18
|
42,86%
|
Динамо
|
14
|
6
|
5
|
3
|
22-11
|
23
|
54,76%
|
Ахмат
|
19
|
10
|
2
|
7
|
26-20
|
32
|
56,14%
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