«Краснодар» — «Ахмат»: Сперцян сравнял счет в матче

«Краснодар» принимает на своем поле «Ахмат» в матче 13-го тура РПЛ.

На 30-й минуте игрок хозяев Эдуард Сперцян сравнял счет в игре — 1:1. Ильзат Ахметов прошел сквозь оборону гостей по лицевой и выкатил мяч Сперцяну на пустые ворота.