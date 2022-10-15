«Краснодар» — «Ахмат»: Бериша реализовал пенальти и открыл счет в матче

«Краснодар» принимает на своем поле «Ахмат» в матче 13-го тура РПЛ.

На 18-й минуте игрок гостей Бернард Бериша реализовал 11-метровый удар и открыл счет в матче.

Игрок «Краснодара» Никита Кривцов в своей штрафной потерял мяч и после этого снес Ивана Олейникова с ног. Главный арбитр встречи Ян Бобровский после просмотра ВАР назначил пенальти.