«Краснодар» — «Ахмат»: Бериша реализовал пенальти и открыл счет в матче
«Краснодар» принимает на своем поле «Ахмат» в матче 13-го тура РПЛ.
На 18-й минуте игрок гостей Бернард Бериша реализовал 11-метровый удар и открыл счет в матче.
Игрок «Краснодара» Никита Кривцов в своей штрафной потерял мяч и после этого снес Ивана Олейникова с ног. Главный арбитр встречи Ян Бобровский после просмотра ВАР назначил пенальти.
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|
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|1
|3
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|25
|
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|12
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|3
|2
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|24
|
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|12
|6
|3
|3
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|
6
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|2
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|
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|3
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|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
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ЖК
|Г
|
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Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
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Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
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