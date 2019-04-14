21:05 | Футбол — РПЛ

"Красно-белые ходоки повержены!" "Ростов" - о победе над "Спартаком"

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"Ростов" обыграл "Спартак" в матче 23-го тура премьер-лиги (2:1). Дончане представили эту встречу в стиле популярного сериала "Игра престолов", сравнив игроков москвичей с белыми ходоками.

- Дааа! Красно-белые ходоки повержены! - так отреагировал Твиттер "Ростова" на эту победу.

"Ростов" набрал 35 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице.

Ростов - Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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