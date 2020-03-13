Константин Рауш: «Сейчас сложно играть против любого соперника»

Защитник «Динамо» Константин Рауш перед матчем 22-го тура чемпионата России против «Ахмата» отметил, что сейчас сложно играть против любого соперника.

— Думаю, сейчас сложно играть против любого соперника, — цитируют «Известия» Рауша. — В первом туре после возобновления сезона мы играли против «Спартака» и там был более открытый футбол. А в предыдущей встрече с «Тамбовом» пришлось самим делать игру, так как соперник больше оборонялся и контратаковал. Посмотрим, каким образом мы будем действовать против «Ахмата». Разберем их и решим, в какой футбол играть.