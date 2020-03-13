Константин Рауш: «Сейчас сложно играть против любого соперника»
05:47
Защитник «Динамо» Константин Рауш перед матчем 22-го тура чемпионата России против «Ахмата» отметил, что сейчас сложно играть против любого соперника.
— Думаю, сейчас сложно играть против любого соперника, — цитируют «Известия» Рауша. — В первом туре после возобновления сезона мы играли против «Спартака» и там был более открытый футбол. А в предыдущей встрече с «Тамбовом» пришлось самим делать игру, так как соперник больше оборонялся и контратаковал. Посмотрим, каким образом мы будем действовать против «Ахмата». Разберем их и решим, в какой футбол играть.
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https://iz.ru/986159/sevastian-terletckii-nikita-pavlov/lokomotiv-mesti-moskvicham-nuzhno-vziat-revansh-u-rostova
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи