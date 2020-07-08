Константин Емельянов: «ЦСКА всегда борется за первые места, но ребята будут биться до конца»
8 июля 2020, 17:57
Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф-чемпионата России против ЦСКА.
— ЦСКА — сложный соперник, всегда борется за первые места, — сказал Емельянов в эфире «Матч премьер». — У нас неоптимальный состав, а готовность оставляет желать лучшего. Будет сложно, но ребята все в курсе, будут биться до конца.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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