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Сегодня, 14:09

Колосков считает, что «Краснодар» заслуженно занимает первое место

Виктория Кравченко
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил итоги первого круга чемпионата России.

«Я думаю, что все закономерно, команды находятся на своих местах. Никаких сюрпризов нет, все, кто играет лучше остальных, находятся на лидирующих позициях. «Краснодар» заслуженно занимает первое место, у них организованная команда, все четко выполняют установки Владимира Ивича. Даже с «Зенитом» они смотрелись очень солидно, местами были лучше. Чемпионат очень интересный, интрига есть», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

После 15 туров РПЛ «Краснодар» набрал 32 очка и возглавляет таблицу РПЛ, вторым идет «Зенит» (30), третий — «Динамо» (25).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-krasnodar-zasluzhenno-zanimaet-pervoe-mesto/
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Вячеслав Колосков
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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