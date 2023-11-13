Салихова критически высказалась об игре Медины и Бонгонда

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова критически высказалась об игре полузащитника Хесуса Медины и нападающего Тео Бонгонда.

«Те, кто еще вчера поливал Шамара Николсона, сегодня молчат в тряпочку об ужасной игре из матча в матч Медины, а о Бонгонда вообще стали забывать, как будто его и нет в «Спартаке». Никто не оценивает эти трансферы почему-то, хотя прошло уже 15 туров», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

26-летний Медина выступает за «Спартак» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

27-летний Бонгонда присоединился к московской команде в июле 2023 года. За клуб он провел 19 матчей, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.