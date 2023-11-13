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Сегодня, 13:55

Салихова критически высказалась об игре Медины и Бонгонда

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова критически высказалась об игре полузащитника Хесуса Медины и нападающего Тео Бонгонда.

«Те, кто еще вчера поливал Шамара Николсона, сегодня молчат в тряпочку об ужасной игре из матча в матч Медины, а о Бонгонда вообще стали забывать, как будто его и нет в «Спартаке». Никто не оценивает эти трансферы почему-то, хотя прошло уже 15 туров», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

26-летний Медина выступает за «Спартак» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

27-летний Бонгонда присоединился к московской команде в июле 2023 года. За клуб он провел 19 матчей, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/zarema-nikto-ne-ocenivaet-transfery-mediny-i-bongonda-khotya-proshlo-uzhe-15-turov-305088/
Хесус Медина
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Тео Бонгонда
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
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