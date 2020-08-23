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Кокорин рассказал, когда сможет дебютировать за «Спартак»

21:08
Александр Кокорин. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
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Форвард «Спартака» Александр Кокорин заявил, что в ближайшее время сможет выйти на поле.

— Со здоровьем все нормально, с каждым днем все лучше, — заявил Кокорин. — Тяжело сказать, когда именно дебютирую. Планировали, что уже сыграю, но решили не рисковать. (Севастиан Терлецкий)

29-летний форвард еще не дебютировал за «Спартак», он пропустил 4 тура чемпионата России из-за повреждения.

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