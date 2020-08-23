Кокорин рассказал, когда сможет дебютировать за «Спартак»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин заявил, что в ближайшее время сможет выйти на поле.

Александр Кокорин — о своей травме и интересе со стороны «Ромы» ??https://t.co/4r2pwc0Sx4 pic.twitter.com/SBrMoRvJyM — Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 23, 2020

— Со здоровьем все нормально, с каждым днем все лучше, — заявил Кокорин. — Тяжело сказать, когда именно дебютирую. Планировали, что уже сыграю, но решили не рисковать. (Севастиан Терлецкий)

29-летний форвард еще не дебютировал за «Спартак», он пропустил 4 тура чемпионата России из-за повреждения.