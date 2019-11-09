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«Когда дважды обыграли «Ростов». Раздевалка «Тамбова» после победы

20:00
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В матче 16-го тура чемпионата России «Тамбов» на выезде победил «Ростов». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После окончания встречи в Twitter «Тамбова» появилась фотография из раздевалки команды.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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