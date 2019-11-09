«Когда дважды обыграли «Ростов». Раздевалка «Тамбова» после победы
20:00
В матче 16-го тура чемпионата России «Тамбов» на выезде победил «Ростов». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
После окончания встречи в Twitter «Тамбова» появилась фотография из раздевалки команды.
Когда дважды обыграли «Ростов» ???#РостовТамбов #ОднаКоманда ? pic.twitter.com/NMFsjicUqv— ФК «Тамбов» (@fctambov68) November 9, 2019
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...