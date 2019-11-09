«Когда дважды обыграли «Ростов». Раздевалка «Тамбова» после победы

В матче 16-го тура чемпионата России «Тамбов» на выезде победил «Ростов». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После окончания встречи в Twitter «Тамбова» появилась фотография из раздевалки команды.

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