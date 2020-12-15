Кобелев резко высказался о поведении Тедеско

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в резкой форме высказался о рулевом «Спартака» Доменико Тедеско. Кобелеву не нравится агрессивное поведение немецкого специалиста.

— Говорят, Доменико — эмоциональный, но я думаю, он просто звенит пустыми банками, — цитирует RT Кобелева. — У всех нас есть эмоции, однако нужно сдерживать себя. В поведении же Тедеско много показного. Например, он регулярно апеллирует к судьям, немца постоянно что-то не устраивает. Честно говоря, мне не нравится, как себя ведет Тедеско.

После матча 18-го тура против «Сочи» (0:1) Тедеско оказался в центре скандала. В перерыве он повздорил с тренером сочинцев Дмитрием Бородиным, а после игры отказался пожимать руку голкиперу Сослану Джанаеву, после чего между командами началсь стычка.