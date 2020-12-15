Кобелев не считает травму Кокорина потерей для «Спартака»
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев не считает, что травма Александра Кокорина станет серьезной потерей для «Спартака». 29-летний хавбек уже пропустил ряд матчей из-за нескольких травм. Он также не сможет принять участия в игре 19-го тура с «Зенитом».
— Судя по последним матчам, это не слишком серьезная потеря для «Спартака», — цитирует RT Корниленко. — В новой команде он играет пока очень мало и на сегодняшний день не является футболистом основного состава. Особенный настрой Кокорина на «Зенит»? Далеко не факт, что он бы рвал и метал на поле, даже в Санкт-Петербурге. Это всего лишь догадки.
Кокорин перешел в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента этим летом. На его счету 10 матчей, 2 гола и 1 передача во всех турнирах.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/813299-kobelev-kokorin-travma-spartak
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