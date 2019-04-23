Клаудио Маркизио: "Рад, что смог помочь "Зениту"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио заявил, что прекрасно чувствует себя в России. Итальянец добавил, что смог помочь сине-бело-голубым достичь хороших результатов.

- Я абсолютно всем доволен, прекрасно себя здесь чувствую, - приводят слова Маркизио "Невские Новости". - Очень рад, что переехал в Петербург, и, как видите, смог помочь команде. "Зенит" сейчас идет на первом месте и очень близок к тому, чтобы стать чемпионом в этом сезоне.

Для меня большая честь, что я встал в один ряд с другими представителями моей страны, которые являются своеобразными культурными мостами между Россией и Италией. Я очень горд и рад, что, надеюсь, способствую налаживанию отношений между нашими странами. Вы видите, сколько итальянцев на улицах Петербурга. Это значит, что все получается, отношения улучшаются.

Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре 2018 года. Он провел 18 матчей за петербуржцев, в которых забил 2 гола.

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