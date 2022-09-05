Клаудиньо: «Зенит» был гораздо сильнее «Спартака». Мы непобедимы!»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды над «Спартаком» (2:1) в 8-м туре РПЛ.

«Мы были гораздо сильнее «Спартака» сегодня? Да. Есть ощущение, что «Зенит» непобедим? Да, это «Зенит»!» — сказал Клаудиньо «СЭ».

«Зенит» набрал 20 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре питерский клуб 11 сентября на своем поле примет «Оренбург».