Мостового признали лучшим игроком ноября-декабря в «Зените»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой стал лучшим игроком команды в ноябре-декабре, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
В заключительных месяцах 2024 года Мостовой провел 7 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.
Всего в текущем сезоне в активе Мостового 6 забитых мячей и 3 голевые передачи в 22 встречах.
Источник: ФК «Зенит»
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Спартак – Оренбург
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|28.02
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|28.02
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