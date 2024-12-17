Мостового признали лучшим игроком ноября-декабря в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой стал лучшим игроком команды в ноябре-декабре, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В заключительных месяцах 2024 года Мостовой провел 7 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Всего в текущем сезоне в активе Мостового 6 забитых мячей и 3 голевые передачи в 22 встречах.