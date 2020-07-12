Кирилл Новиков: «Интересует только верх турнирной таблицы»
17:58
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мыслями о предстоящем матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов».
— Самарцы изменились — наладили игру в обороне, хорошо выбегают в контратаки, — цитирует тренера Twitter москвичей. — Насколько уязвима для нас потеря Нойштедтера? Это покажет игра. На очковую разницу с сегодняшним соперником не смотрим — интересует только верх турнирной таблицы.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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