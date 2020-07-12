Кирилл Новиков: «Интересует только верх турнирной таблицы»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мыслями о предстоящем матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов».

— Самарцы изменились — наладили игру в обороне, хорошо выбегают в контратаки, — цитирует тренера Twitter москвичей. — Насколько уязвима для нас потеря Нойштедтера? Это покажет игра. На очковую разницу с сегодняшним соперником не смотрим — интересует только верх турнирной таблицы.