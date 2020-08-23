Кикнадзе рассказал о встрече с Семиным

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что клуб вручил бывшему тренеру команды Юрию Семину серебряную медаль за сезон-2019/20. Специалист начал с «Локо» чемпионат, но в конце мая руководство не стало продлевать его истекающий контракт, и место Семина занял Марко Николич.

— Виделся ли я с Семиным? Только в матче с ЦСКА пересеклись в коридоре. Мы ему передали медаль с прошлого сезона. Принял ли он ее? Она же не вернулась назад, — сказал Кикнадзе. (Севастиан Терлецкий)