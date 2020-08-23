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Кикнадзе рассказал о встрече с Семиным

22:20
Василий Кикнадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Кикнадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что клуб вручил бывшему тренеру команды Юрию Семину серебряную медаль за сезон-2019/20. Специалист начал с «Локо» чемпионат, но в конце мая руководство не стало продлевать его истекающий контракт, и место Семина занял Марко Николич.

— Виделся ли я с Семиным? Только в матче с ЦСКА пересеклись в коридоре. Мы ему передали медаль с прошлого сезона. Принял ли он ее? Она же не вернулась назад, — сказал Кикнадзе. (Севастиан Терлецкий)

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