Кикнадзе объяснил, почему «Локомотив» купил Лысцова, но не стал брать Беляева

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал трансфер 25-летнего защитника Виталия Лысцова из «Крыльев Советов».

— Год назад были слухи о Беляеве. Тогда вы объясняли болельщикам, что его будет сложно продать. А то, что он воспитанник, ни о чём не говорит. Сейчас берете Лысцова...

— Он моложе. Как минимум на два года.

— То есть его можно продать?

— Лысцов входит в круг пожеланий главного тренера. Стараемся помочь тренеру сформировать команду, которая ему нужна для решения спортивных задач. А дальше посмотрим.

— Чем эта ситуация отличается от прошлой?

— Тогда от главного тренера у нас не было пожеланий. Конкретно по этому игроку.

— Что выглядит странно — ситуации похожие.

— Проблема журналистики — оценочные суждения. Я имею право на них, а вы журналисты. Мы в дискуссии? Или вам нужна моя точка зрения? Ситуации разные. Во-первых, разного возраста.

— Но Беляев игрок уровня сборной.

— Так-так-так. Давайте без этого. Да и я не готов обсуждать Беляева, он не игрок «Локомотива».

— Но вы его обсуждали на прошлой встрече с болельщиками?

— Я многому научился за этот год, знаете ли. (Севастиан Терлецкий)

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