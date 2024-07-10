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Кержаков: «У меня есть тетрадка, в которой записано, кто и сколько мне должен»

Алина Савинова
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, часто ли к нему обращались знакомые с предложением открыть совместный бизнес.

«Миллион [раз]. Почти все говорили одно и то же: «Прибыль — 100% годовых!» Я всегда говорю: «Для меня дать деньги — не проблема. Только под расписку или под залог вашей недвижимости». После этого обычно никто не возвращается», — приводит Sport24 слова Кержакова.

Также футболист ответил, дает ли деньги своим приятелям в долг.

«Да. У меня даже есть тетрадка, в которой записано, кто и сколько мне должен. Какая там сумма? Не буду говорить», — добавил он.

Кержаков является воспитанником «Зенита». Всего за основную команду сине-бело-голубых 37-летний вратарь провел 138 матчей, пропустив 119 мячей и 54 раза сыграв на ноль. Вместе с петербургской командой он семь раз становился чемпионом России, а в общей сложности завоевал 16 трофеев.

У голкипера есть старший брат Александр Кержаков, который на данный момент возглавляет «Кайрат».

Источник: Sport24
Михаил Кержаков
Футбол
ФК Зенит
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
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