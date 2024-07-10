Кержаков: «У меня есть тетрадка, в которой записано, кто и сколько мне должен»
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, часто ли к нему обращались знакомые с предложением открыть совместный бизнес.
«Миллион [раз]. Почти все говорили одно и то же: «Прибыль — 100% годовых!» Я всегда говорю: «Для меня дать деньги — не проблема. Только под расписку или под залог вашей недвижимости». После этого обычно никто не возвращается», — приводит Sport24 слова Кержакова.
Также футболист ответил, дает ли деньги своим приятелям в долг.
«Да. У меня даже есть тетрадка, в которой записано, кто и сколько мне должен. Какая там сумма? Не буду говорить», — добавил он.
Кержаков является воспитанником «Зенита». Всего за основную команду сине-бело-голубых 37-летний вратарь провел 138 матчей, пропустив 119 мячей и 54 раза сыграв на ноль. Вместе с петербургской командой он семь раз становился чемпионом России, а в общей сложности завоевал 16 трофеев.
У голкипера есть старший брат Александр Кержаков, который на данный момент возглавляет «Кайрат».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -