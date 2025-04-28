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Сегодня, 11:03

КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» и ЦСКА после дерби

Микеле Антонов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам 26-го тура РПЛ.

«Рассмотрим массовое скандирование болельщиками «Спартака» ненормативной лексики. Далее — систематический выход за пределы технической зоны тренера ЦСКА Николича и полузащитника армейцев Миралема Пьянича на 90-й минуте с выходом на поле. Также неоднократный выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Вдобавок, болельщики «Спартака» с трибуны С на 90-й минуте матча бросили на поле пластиковую бутылку. По этому же матчу рассмотрим неподобающее поведение команды «Спартак»: предупреждение четырех футболистов, одного официального лица клуба и удаление одного футболиста; неподобающее поведение команды ЦСКА: предупреждение пяти футболистов и двух официальных лиц клуба», — сказал Григорьянц «СЭ».

ЦСКА (51 очко) поднялся на третье место в РПЛ, обойдя «Спартак» (50), который опустился на четвертую строчку.

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Гайич считает ЦСКА лучшей командой РПЛ во второй половине сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Рубин 26 11 6 9 34-38 39
8
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
9
 Кр. Советов 26 8 6 12 32-40 30
10
 Акрон 26 8 5 13 33-47 29
11
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
12
 Химки 26 5 9 12 30-47 24
13
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 26 4 5 17 23-48 17
16
 Факел 26 2 9 15 12-39 15
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29 тур
30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 2 : 0
27.04 16:30
Химки – Акрон
 2 : 2
27.04 19:00
Рубин – Факел
 2 : 1
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Эсекиэль Барко

Эсекиэль Барко

Спартак

 12
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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