Каррера не вернется в «Спартак», пока клубом владеет Федун

Как стало известно «СЭ», возвращение Массимо Карреры в «Спартак» невозможно пока клубом владеет Леонид Федун.

Ранее в СМИ появилась информация, что 56-летний итальянский специалист готов вернуться в московскую команду, если получит хорошее предложение — но его не последует по целому комплексу причин.

Каррера тренировал красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» стал чемпионом в сезоне-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017. Сейчас он тренирует АЕК.

7 июля стало известно, что пост генерального директора столичного клуба покинул Томас Цорн. (Вячеслав Короткин)