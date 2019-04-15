Карпин затруднился сравнить президента "Ростова" с Федуном

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью программе "Инсайдеры" на "Матч Премьер" назвал футбольным человеком президента клуба Арташеса Арутюняна. На вопрос об отличиях с главой "Спартака" Леонидом Федуном специалист рассказал об опыте и частоте общения с обоими президентами.

– Считаю, он футбольный человек. Он всегда рядом с командой, не только на домашних играх, летает с нами на выездные матчи. И это нормально, – сказал Карпин. – Если с президентом "Ростова" мы можем созваниваться, списываться и общаться практически каждый день, то с Леонидом Арнольдовичем общение иногда было раз в неделю. Сложно сравнивать.