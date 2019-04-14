21:18 | Футбол — РПЛ

Карпин выиграл у Кононова три матча из трех

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В матче 23-го тура "Ростов" Валерия Карпина переиграл "Спартак" Олега Кононова - 2:1. Эта встреча стала третьим очным противостоянием тренеров в чемпионатах России и во всех трех играх победу одерживали подопечные Карпина. (Денис Аль-Юсуфи)

Матчи команд Валерия Карпина и Олега Кононова

Дата

Город

Команда Карпина

Команда Кононова

Счет

25.09.2013

Москва

Спартак

Краснодар

3:2

24.08.2018

Тула

Ростов

Арсенал

1:0

14.04.2019

Ростов-на-Дону

Ростов

Спартак

2:1
Ростов - Спартак

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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