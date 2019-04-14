Карпин выиграл у Кононова три матча из трех

В матче 23-го тура "Ростов" Валерия Карпина переиграл "Спартак" Олега Кононова - 2:1. Эта встреча стала третьим очным противостоянием тренеров в чемпионатах России и во всех трех играх победу одерживали подопечные Карпина. (Денис Аль-Юсуфи)

Матчи команд Валерия Карпина и Олега Кононова