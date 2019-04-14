Карпин выиграл у Кононова три матча из трех

В матче 23-го тура "Ростов" Валерия Карпина переиграл "Спартак" Олега Кононова - 2:1. Эта встреча стала третьим очным противостоянием тренеров в чемпионатах России и во всех трех играх победу одерживали подопечные Карпина. (Денис Аль-Юсуфи)
Матчи команд Валерия Карпина и Олега Кононова
|
Дата
|
Город
|
Команда Карпина
|
Команда Кононова
|
Счет
|
25.09.2013
|
Москва
|
Спартак
|
Краснодар
|
3:2
|
24.08.2018
|
Тула
|
Ростов
|
Арсенал
|
1:0
|
14.04.2019
|
Ростов-на-Дону
|
Ростов
|
Спартак
|
2:1
Загрузка...