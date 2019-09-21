Карпин рассказал, когда вернется Норманн

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 10-го тура чемпионата России против «Тамбова» отметил, что нельзя обращать внимание на турнирное положение. По его словам, нужно быть максимально готовым к конкретному матчу.

— Норманн? Для любой команды игрок основного состава — это потеря. У нас есть футболисты, которые заменят его хорошо, поэтому плакаться и убиваться из-за этого не стоит, — отметил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Сколько пропустит? Будем надеяться, что к следующему матчу должен подойти.

Это последствия подката Швеца?

— В большей степени да, и еще были два-три стыка, которые мешают быть готовым на 100 процентов. Ну и ушиб, да.

— Что может беспокоить с «Тамбовом», командой, которая одержала одну победу?

— Как раз это и беспокоит. Статистика только для журналистов и болельщиков. Но часто она не подтверждается. Поэтому настрой должен быть. Нельзя обращать внимание на турнирную таблицу и на то, кто сколько выиграл. Надо быть готовым конкретно в это точное время.

— Над чем больше работали перед этим матчем?

— Была работа над всем. И тактическая, и психологическая. Что из этого получилось, после игры узнаем.