Карпин подтвердил, что Норманн остается в «Ростове»
19:34
Главный тренер «Ростова» Валерия Карпин накануне матча 19-го тура Тинькоф РПЛ прокомментировал разговоры о возможном трансфере полузащитника ростовчан Матиаса Норманна в другой клуб.
— Хашимото и Мамаев не играют сегодня, вы говорили, что до конца года они выбыли, какой характер их травм и когда стоит ждать возвращения?
— Характер травм — это к медицинскому штабу обращайтесь. Ждем как можно быстрее, а там как получится.
— Последнюю неделю было много слухов о будущем Матиаса Норманна, вы можете это прокомментировать?
— Комментировать нечего. Вы сами сказали, что это слухи.
Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет сегодня, начало в 20.00 (мск).
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.
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