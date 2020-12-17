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Карпин подтвердил, что Норманн остается в «Ростове»

19:34
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Главный тренер «Ростова» Валерия Карпин накануне матча 19-го тура Тинькоф РПЛ прокомментировал разговоры о возможном трансфере полузащитника ростовчан Матиаса Норманна в другой клуб.

— Хашимото и Мамаев не играют сегодня, вы говорили, что до конца года они выбыли, какой характер их травм и когда стоит ждать возвращения?

— Характер травм — это к медицинскому штабу обращайтесь. Ждем как можно быстрее, а там как получится.

— Последнюю неделю было много слухов о будущем Матиаса Норманна, вы можете это прокомментировать?

— Комментировать нечего. Вы сами сказали, что это слухи.

Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет сегодня, начало в 20.00 (мск).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.

Дополнительная информация:

https://www.fc-rostov.ru/press/news/14101

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