Карпин не жалеет, что отказался возглавить "Спартак"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что он не пожалел о своем решении отказаться от предложения "Спартака" прошлой зимой.

– Был хотя бы один момент, когда вы пожалели о своем решении не идти в "Спартак" после поступившего зимой предложения?

– Нет, конечно.

– В конце прошлого года вы в интервью "СЭ" сказали, что главная задача "Ростова" – не вылететь. Сейчас вопрос уже решен, у клуба 35 очков. Что теперь?

– Теперь – готовимся к "Оренбургу" и пытаемся его победить. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Валерия Карпина - здесь.