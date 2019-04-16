Карпин не жалеет, что отказался возглавить "Спартак"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что он не пожалел о своем решении отказаться от предложения "Спартака" прошлой зимой.
– Был хотя бы один момент, когда вы пожалели о своем решении не идти в "Спартак" после поступившего зимой предложения?
– Нет, конечно.
– В конце прошлого года вы в интервью "СЭ" сказали, что главная задача "Ростова" – не вылететь. Сейчас вопрос уже решен, у клуба 35 очков. Что теперь?
– Теперь – готовимся к "Оренбургу" и пытаемся его победить. (Сергей Егоров)
Полностью интервью Валерия Карпина - здесь.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/eksklyuzivnoe-intervyu-glavnogo-trenera-rostova-valeriya-karpina-o-pobede-nad-spartakom-i-igre-krasno-belyh-1535161/
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