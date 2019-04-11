Карпин назвал лучшего тренера и игрока в мире

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что считает рулевого "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолу лучшим специалистом в мире на данный момент. Он также добавил, что лучшим футболистом планеты является форвард "Барселоны" Лионель Месси.

- Лучший тренер в мире сейчас? Гвардьола. Лучший игрок в мире? Месси, - приводит слова Карпина журнал "Нация".

Напомним, Карпин возглавил "Ростов" 19 декабря 2017 года. Дончане занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Следующий матч они проведут дома против "Спартака".

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