Российский арбитр Михаил Вилков рассказал, что сам не проходил проверку полиграфом, но считает, что это издевательство над человеком.

«Мы общались с Васей Казарцевым после того, как он прошел проверку полиграфом. Он объяснил, что это издевательство над человеком. Это пытки. Я также общался с людьми, которые ведут опросы на полиграфе. Мне было сказано: «С тобой можно сделать все, что хочешь. Можно зашатать в одну сторону, можно — в другую». Поэтому это ненужная процедура в судействе», — цитирует Вилкова «РБ Спорт».

41-летний Вилков пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).