Вилков: «Казарцев рассказал, что проверка полиграфом — это пытки»
Российский арбитр Михаил Вилков рассказал, что сам не проходил проверку полиграфом, но считает, что это издевательство над человеком.
«Мы общались с Васей Казарцевым после того, как он прошел проверку полиграфом. Он объяснил, что это издевательство над человеком. Это пытки. Я также общался с людьми, которые ведут опросы на полиграфе. Мне было сказано: «С тобой можно сделать все, что хочешь. Можно зашатать в одну сторону, можно — в другую». Поэтому это ненужная процедура в судействе», — цитирует Вилкова «РБ Спорт».
41-летний Вилков пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-vilkov-gorzhus-vsemi-matchami-zenit-spartak-kotory-e-sudil/
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