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Канчельскис: «Если у Сперцяна есть предложение из Европы, то почему бы и не согласиться?»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на слухи о том, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян решил перебраться в европейский клуб этим летом.

— Если предложение есть, то почему бы не него и не согласиться? Но откуда вы узнали, что он готов уехать? — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

— Сегодня об этом написал армянский журналист Хвач Хачатрян.

— Мне сложно судить, какой вес он имеет в спортивной журналистике. Если бы об этом написали европейские ведущие СМИ, то тогда это уже другое дело.

— Готов ли теоретически Сперцян к переезду в Европу?

— Теоретически можно говорить о многих вещах, нужно смотреть конкретно на предложения. Вот когда они будут, тогда и можно будет досконально обсудить эту тему.

В текущем сезоне Сперцян сыграл в 39 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

«Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков за 29 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-esli-u-spertsyana-est-predlozhenie-iz-evropy-to-pochemu-by-i-ne-soglasit-sya/
Андрей Канчельскис
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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