Канчельскис: «Если у Сперцяна есть предложение из Европы, то почему бы и не согласиться?»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на слухи о том, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян решил перебраться в европейский клуб этим летом.

— Если предложение есть, то почему бы не него и не согласиться? Но откуда вы узнали, что он готов уехать? — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

— Сегодня об этом написал армянский журналист Хвач Хачатрян.

— Мне сложно судить, какой вес он имеет в спортивной журналистике. Если бы об этом написали европейские ведущие СМИ, то тогда это уже другое дело.

— Готов ли теоретически Сперцян к переезду в Европу?

— Теоретически можно говорить о многих вещах, нужно смотреть конкретно на предложения. Вот когда они будут, тогда и можно будет досконально обсудить эту тему.

В текущем сезоне Сперцян сыграл в 39 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

«Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков за 29 туров.