Аршавин оценил игру Дзюбы за «Локомотив»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о выступлениях форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

— Дзюба продлил контракт с «Локомотивом». Ожидали, что он так реанимирует карьеру?

— Не думал, что он так ярко будет играть. Конечно, понимал, что он забьет голы. Но он здорово провел этот отрезок, был символом «Локомотива» этой весной. Он заслужил контракт, который дал ему «Локомотив».

— Сколько он проведет на таком уровне?

— Год точно должен провести на таком уровне, а дальше посмотрим.

— Говорили ли с Кузяевым? Поддерживаете его решение попробовать себя в Европу?

— Не общался с ним лично. Если он уйдет, то мне будет грустно. Он сильный игрок, очень полезный для «Зенита». Это будет потеря для клуба, — сказал Аршавин.

«Локомотив» в мае объявил о продлении контракта с Дзюбой по схеме «1+1». В текущем сезоне 34-летний форвард провел 12 матчей за клуб, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.