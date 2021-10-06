«Было приятно расти вместе с вами». Камано попрощался с Николичем

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано попрощался с Марко Николичем, который был уволен с поста главного тренера красно-зеленых.

«Спасибо тренеру за все. Было приятно расти вместе с вами. Всего хорошего вам в дальнейшем», — написал Камано в Instagram.

Об отставке Николича стало известно 4 октября. Сообщалось, что сербу будет выплачена неустойка в размере трех миллионов евро, предусмотренная контрактом.

42-летний специалист возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С московским клубом он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.