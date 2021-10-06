«Было приятно расти вместе с вами». Камано попрощался с Николичем
Камано попрощался с Николичем
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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано попрощался с Марко Николичем, который был уволен с поста главного тренера красно-зеленых.
«Спасибо тренеру за все. Было приятно расти вместе с вами. Всего хорошего вам в дальнейшем», — написал Камано в Instagram.
Об отставке Николича стало известно 4 октября. Сообщалось, что сербу будет выплачена неустойка в размере трех миллионов евро, предусмотренная контрактом.
42-летний специалист возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С московским клубом он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.
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Материалы сюжета: «Локомотив»: Марко Николич уволен из клуба, кто заменит тренера, кандидаты, результаты матчей в сезоне 2021/22
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