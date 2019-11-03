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Калошин разъяснил действия видеоассистентов в моменте с фолом Азмуна в матче «Зенит» — ЦСКА

23:10
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Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин разобрал эпизод с фолом форварда «Зенита» Сердара Азмуна на 7-й минуте матча 15-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1) в борьбе с хавбеком москвичей Иваном Обляковым.

— В самом начале матча произошел фол со стороны Азмуна, — сказал Калошин в эфире телеканала «Матч ТВ». — Судья, находившийся в очень хорошей позиции, зафиксировал нарушение и решил не прибегать к дисциплинарной санкции. Задача видеоассистентов в данной ситуации заключается в том, чтобы проверить решение судьи на предмет того, не является ли оно очевидно ошибочным с точки зрения невынесения прямой красной карточки. Момент действительно пограничный, на стоп кадре нога Азмуна с шипами находится на ноге Облякова, но нет ни чрезмерной силы, ни высокой скорости. Таким образом эта ситуация имеет характеристики как для желтой карточки (по параметрам интенсивности), так и для красной (по стоп-кадру). Если судья показывает желтую карточку, то ВАР не вмешивается. И если достает красную, то ВАР тоже не вмешивается.

Подобные ситуации часто разбираются во всем мире и, в частности, на семинарах УЕФА. Роберто Розетти на недавней встрече с представителями клубов в Москве подчеркнул, что ВАР в соответствии с правилами игры и протоколом IFAB вмешивается только в случае явных и очевидных ошибок. Не может быть такого, чтобы дискуссионный момент приводил к пересмотру первоначального решения судьи, принятого им на поле в оптимальной позиции.

«Зенит» — ЦСКА: почему Вилков не удалил Азмуна?

Зенит — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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