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Калошин прокомментировал эпизод с удалением Бийола в матче «Зенит» — ЦСКА

21:15
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Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин оценил эпизод с удалением полузащитника ЦСКА Яки Бийола в матче 15-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:1).

На 54-й минуте игры главный арбитр матча Михаил Вилков вынес Бийолу предупреждение, оно стало для полузащитника гостей вторым, и игрок покинул поле.

— На 54 минуте в центре поля произошел инцидент, — сказал Калошин в эфире телеканала «Матч ТВ». — Данное решение не является ошибочной идентификацией игрока, который нарушил правила. В этом моменте решение судьи остается в силе. Никто не имеет права вмешиваться, что касается ВАР. Этот эпизод связан со второй желтой карточкой, а не красной. ВАР не вмешивался.

«Зенит» — ЦСКА: за что Вилков удалил Бийола?

Зенит — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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