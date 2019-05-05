Президент "Зенита" Александр Медведев на следующий день после чемпионства ответил на несколько важных вопросов корреспондента "СЭ".

- Другими словами, главная задача на лето – сохранить чемпионскую команду, а не усилиться топ-новичком?

– Вот смотрите: зимой мы очень хорошо усилились. Все три наших новичка не только стали игроками основного состава, но и сыграли на своих позициях очень важную, ключевую роль. И Азмун, и Барриос, и Ракицкий. Есть целевой подход, точечный, и мне кажется, его нужно продолжать. А не подходить к этому вопросу огульно.

– У "Зенита" есть деньги на то, чтобы сделать заметное усиление перед Лигой чемпионов?

– У нас бюджет уже сформирован. Исходя из этого бюджета мы будем действовать и дальше. Один мудрый человек, не помню, кто конкретно, сказал: "Есть много игроков, которые любят выигрывать, их не сложно найти. Сложно найти тех, кто ненавидит проигрывать". Вот у нас в команде сейчас эта тема, что мы ненавидим проигрывать, стала не просто красивым лозунгом, она стала руководить действиями игроков и тренеров. Вот таких футболистов мы хотим видеть в нашей команде в будущем.

(Александр Рогулев)

Александр Медведев: "Задача "Зенита" – продолжить доминирование"