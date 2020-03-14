Как «Спартак» изменил игру во втором тайме? Отвечает Тедеско

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о плане на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Оренбургом» (3:1).

— Вы играли в три номинальных нападающих, но Ларссон действовал глубже. Каков был тактический план? — вопрос корреспондента «СЭ».

— Вы совершенно правы — Джордан сегодня играл восьмого номера при нашей обычно схеме 3-5-2. Тил и Гулиев временно не в строю, а Зобнин пропускал игру из-за удаления. Ларссона поставили, чтобы он создавал численный перевес на это фланге. В первом тайме было несколько эпизодов, когда это у него действительно неплохо получилось. Игра осложнялось тем, что поле — очень сухое, и мяч ходит медленно. При нашей игре очень важна быстрота и первое касание. Здесь мяч ведет себя иначе, чем в обычных условиях, поэтому во втором тайме решили использовать длинные передачи вперед и постараться зацепить подбор, чтобы придать больше динамики атаки. Как видите, это сработало — смогли забить два гола. (Дмитрий Зеленов)