Как болельщикам "Уфы" вернуть деньги за билеты. Отвечает Газизов

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сказал, что сдержит обещание, данное перед игрой 18-го тура чемпионата России с "Динамо" (1:2) – вернуть расходы за билеты, если команда потеряет очки.

– Почему не удалось удержать преимущество?

– На это есть ответы. Но надо пересмотреть игру. Два стандарта – два пропущенных гола. Получается, есть определенные причины, которые надо исправлять и мы постараемся это сделать. Раньше у нас не было такого, чтобы мы в дополнительное время пропускали. В этом сезоне и с "Крыльями" и с "Динамо" именно так и получилось. Это говорит о тенденции, с которой надо разбираться.

– Как будете возвращать деньги за билеты?

– Три дня начиная с понедельника, будут работать кассы, которые займутся этим вопросом. Если придет болельщик, принесет билет и покажет паспорт, мы вернем ему деньги за билет, плюс выдадим такой же на следующий домашний матч с "Ахматом".

– У "Уфы в ближайших матчах игра с "Зенитом", ЦСКА, "Ахматом" и "Ростовом". Справитесь?

– Настраиваемся на то, что сумеем отобрать очки как у лидера чемпионата, так и у остальных команд. Другого пути нет. (Арман Мкртчян)