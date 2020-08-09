Известный арбитр назвал «животным» судью матча «Спартак» — «Сочи»
21:25
Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал желтую карточку форварду «Спартака» Александру Соболеву в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».
23-летний форвард забил гол и в память о скоропостижно ушедшей из жизни маме продемонстрировал ее снимок на второй футболке. При этом россиянин полностью снял игровую майку.
— Казарцев, ты животное, — написал Федотов в Twitter. — У человека случилось горе. Вместо того, чтобы посочувствовать, ты показываешь ему желтую карточку чтобы выслужиться перед Кашшаи и получить хороший рейтинг. Дай бог тебе здоровья.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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