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Известный арбитр назвал «животным» судью матча «Спартак» — «Сочи»

21:25
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
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Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал желтую карточку форварду «Спартака» Александру Соболеву в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

23-летний форвард забил гол и в память о скоропостижно ушедшей из жизни маме продемонстрировал ее снимок на второй футболке. При этом россиянин полностью снял игровую майку.

— Казарцев, ты животное, — написал Федотов в Twitter. — У человека случилось горе. Вместо того, чтобы посочувствовать, ты показываешь ему желтую карточку чтобы выслужиться перед Кашшаи и получить хороший рейтинг. Дай бог тебе здоровья.

«Спартак» — «Сочи»: за что получил предупреждение Соболев?

Спартак — Сочи

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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