Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал желтую карточку форварду «Спартака» Александру Соболеву в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

23-летний форвард забил гол и в память о скоропостижно ушедшей из жизни маме продемонстрировал ее снимок на второй футболке. При этом россиянин полностью снял игровую майку.

— Казарцев, ты животное, — написал Федотов в Twitter. — У человека случилось горе. Вместо того, чтобы посочувствовать, ты показываешь ему желтую карточку чтобы выслужиться перед Кашшаи и получить хороший рейтинг. Дай бог тебе здоровья.