Источник: Юран получил за расставание с «Химками» 12,5 миллиона рублей

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран мог получить 12,5 миллиона рублей за увольнение из клуба, утверждает Metaranigs.ru.

10 миллионов Юрану выплатили за досрочное расторжение контракта, который действовал еще чуть менее трех лет. 2 миллиона рублей Юран потребовал за моральный ущерб.

Кроме того, по данным источника, Юран рассчитывал еще 2,5 миллиона за выход «Химок» в финал Кубка России — это 25 процентов от общей премии в размере 10 миллионов на всю команду.

В итоге оставшиеся 39 членов команды получили бы по 192 тысячи рублей на человека вместо 250 тысяч, которые полагались каждому в случае равного деления премиальных.

Под руководством Юрана в сезоне-2019/20 «Химки» добились повышения в классе и повторили лучшее достижение в истории клуба — вышли в финал Кубка России, где уступили «Зениту» (0:1).