Источник: «Спартак» ищет замену спортивному директору Полу Эшуорту

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт может покинуть свой пост, сообщает Metaratings.ru.

Сообщается, что это произойдет в том случае, если клубу удастся договориться с новым кандидатом на данный пост в ближайшее время.

Эшуорт был назначен на пост спортивного директора «Спартака» в конце сентября 2022 года. Ранее на это должности работал итальянец Лука Каттани.

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» занял третье место, набрав 54 очка.