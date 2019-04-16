Источник: Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому американцу

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев заплатил 155 тысяч рублей гражданину США Майклу Коулу, сообщает телеграм-канал Mash. 22-летний хавбек сломал американцу нос в ходе дорожного инцидента.

Оба участника конфликта были доставлены в полицию, где Коул написал заявление об отсутствии претензий к Гулиеву. Американец пройдет в больнице дополнительное освидетельствование.

Напомним, по неофициальной информации, "Спартак" перевел Гулиева в дубль и оштрафовал на 5 миллионов рублей. В текущем сезоне хавбек провел 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Хавбек "Спартака" Гулиев сломал нос американцу и был доставлен в полицию