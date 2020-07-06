Источник: Гончаренко уедет в Белоруссию и может пропустить игру с «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко получил разрешение от клуба покинуть Россию и отправиться в Белоруссию, сообщает metaratings.ru. Это связано со смертью матери футболиста, о которой армейцы объявили утром 6 июля.

Гончаренко может пропустить игру 27-го тура Тинькофф-РПЛ против «Оренбурга», которая должна пройти 8 июля.

Если Гончаренко не успеет вернуться, то исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Овчинников. Специалист уже руководил армейцами в матче с «Динамо» (0:0). Тогда Гончаренко отправился в Белоруссию из-за плохого самочувствия после игры с «Зенитом» (0:4).