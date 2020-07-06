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Источник: Гончаренко уедет в Белоруссию и может пропустить игру с «Оренбургом»

6 июля 2020, 15:58
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко получил разрешение от клуба покинуть Россию и отправиться в Белоруссию, сообщает metaratings.ru. Это связано со смертью матери футболиста, о которой армейцы объявили утром 6 июля.

Гончаренко может пропустить игру 27-го тура Тинькофф-РПЛ против «Оренбурга», которая должна пройти 8 июля.

Если Гончаренко не успеет вернуться, то исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Овчинников. Специалист уже руководил армейцами в матче с «Динамо» (0:0). Тогда Гончаренко отправился в Белоруссию из-за плохого самочувствия после игры с «Зенитом» (0:4).

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/tsska-razreshil-goncharenko-otpravitsya-v-belorussiyu-trener-mozhet-propustit-match-s-orenburgom/

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