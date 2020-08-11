Источник: Федун потребовал от РФС уволить руководителя проекта ВАР

Владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с президентом РФС Александром Дюковым заявил о требованиях, при которых команда не будет сниматься с чемпионата России.

В матче первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака». Второй 11-метровый возмутил футбольную общественность. Подробнее об ошибках судьи можно прочитать здесь.

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи в комментарии для «СЭ» признал, что главный арбитр Василий Казарцев допустил ошибку, назначив второй 11-метровый в ворота красно-белых на 88-й минуте. После этого, по информации РБК, у владельца красно-белых произошел разговор с Дюковым, который переубедил его принимать данное решение. Там Федун заявил, что Казарцев и Еськов, работавший в качестве ВАР, больше не должны работать в футболе, а Калошина стоить уволить потому, что «работа ВАР себя дискредитирует».