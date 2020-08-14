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Источник: Дзюба не полетел на матч с «Ростовом»

20:06
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не полетел на выездной матч 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ростова», утверждает Telegram-канал «Футбольный биги». Причины отсутствия не называются, при этом официального подтверждения информации еще нет.

Дзюба провел 81 минуту в игре за Суперкубок страны против «Локомотива» (2:1), а также полный матч 1-го тура против «Ротора» (2:0). В обеих встречах он забил по голу.

Дополнительная информация:

https://t.me/soccerbigi/2896

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