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Источник: ЦСКА получит более 1 миллиарда рублей по контракту с «ИКС Холдинг»

09:48
&quot;ВЭБ Арена&quot;. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
&quot;ВЭБ Арена&quot;. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Стала известна сумма, которую ЦСКА получит от сделки с новым генеральным спонсором клуба, компанией «ИКС Холдинг».

По информации «Коммерсанта» со ссылкой на источники, близкие к сделке, красно-синие получат более 1 миллиарда рублей.

В понедельник ЦСКА объявил о заключении соглашения с «ИКС Холдинг», спонсорский контракт рассчитан на 2 года. Логотипы компании появятся на передней части игровой формы армейцев, а также на бортах «ВЭБ Арены».

Дополнительная информация:

https://www.kommersant.ru/doc/4441957

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