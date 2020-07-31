Источник: Бекао может вернуться в ЦСКА

Защитник «Удинезе» Родригу Бекао может вновь стать игроком ЦСКА, сообщают итальянские СМИ.

По данным Tutto Calciomercato 24, близок к тому, чтобы вернуться в Россию. Указано, что ЦСКА в одном шаге от подписания игрока — стороны очень близки к договоренности.

24-летний бразилец в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Удинезе» и забил один мяч при одной голевой передаче. Он выступал за ЦСКА в сезоне-2018/19, отыграв 36 матчей.