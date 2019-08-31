«Исправили ошибку». «Ростов» «заявил» Чернова вратарем после чудо-спасений

«Ростов» пошутил по поводу игры Евгения Чернова в концовке матча 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1). Защитник в добавленное время дважды подряд за несколько секунд вынес мяч из пустых ворот.

«Ростов» в шутку «заявил» его в качестве вратаря.

«Исправили ошибку и внесли изменения в заявку на сезон. Теперь все по-честному», — говорится в сообщении «Ростова».