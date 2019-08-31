«Исправили ошибку». «Ростов» «заявил» Чернова вратарем после чудо-спасений
22:05
«Ростов» пошутил по поводу игры Евгения Чернова в концовке матча 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1). Защитник в добавленное время дважды подряд за несколько секунд вынес мяч из пустых ворот.
#ЛокоРостов: спасение года от Чернова ??? pic.twitter.com/xnqlBMID3d— Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 31, 2019
«Ростов» в шутку «заявил» его в качестве вратаря.
«Исправили ошибку и внесли изменения в заявку на сезон. Теперь все по-честному», — говорится в сообщении «Ростова».
Исправили ошибку и внесли изменения в заявку на сезон.— Football Club Rostov (@rostovfc) August 31, 2019
Теперь все по-честному ? pic.twitter.com/20bJ8MGDRU
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи