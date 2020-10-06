По данным «СЭ», один из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» — 45-летний француз Валериен Исмаэль.

В качестве футболиста он выступал во Франции, Англии, Германии (в том числе, в «Баварии»). Тренировал «Нюрнберг «, «Вольфсбург», греческий «Аполлон» и австрийский ЛАСК.

Бело-голубые должны сделать окончательный выбор из нескольких кандидатур в ближайшие дни. (Константин Алексеев)

«Динамо» с 17 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России после 10 туров.