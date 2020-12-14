Ионов рассказал об адаптации в «Краснодаре»
12:25
Нападающий «Краснодара» Алексей Ионов рассказал, каким был период адаптации в новом клубе.
«Кадровые проблемы? Однозначно, это повлияло. Прежде всего, на результат — у команды был сложный отрезок в середине осени. Надеюсь, что он позади. Я старался выполнять требования, которые ко мне предъявлялись», — цитирует Ионова клубная пресс-служба.
Также 31-летний футболист отметил, что сложно сыгрываться с новой командой, когда слишком часто меняется состав.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Ионов провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи.
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