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Ионов рассказал об адаптации в «Краснодаре»

12:25
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Нападающий «Краснодара» Алексей Ионов рассказал, каким был период адаптации в новом клубе.

«Кадровые проблемы? Однозначно, это повлияло. Прежде всего, на результат — у команды был сложный отрезок в середине осени. Надеюсь, что он позади. Я старался выполнять требования, которые ко мне предъявлялись», — цитирует Ионова клубная пресс-служба.

Также 31-летний футболист отметил, что сложно сыгрываться с новой командой, когда слишком часто меняется состав.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Ионов провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=137999

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