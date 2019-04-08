InStat: худший игрок матча "Локо" с "Зенитом" - Гильерме

Вратарь "Локомотива" Гильерме набрал наименьший индекс компании InStat по итогам матча 22-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1). Этот показатель 33-летнего голкипера равен 191. Для сравнения, худший игрок субботнего дерби Денис Глушаков набрал 229 баллов, а у лучшего игрока встречи "Локомотива" и "Зенита" Ярослава Ракицкого - 369.

Гильерме провел на поле все 90 минут. За это время он пропустил один мяч, отразил два удара.В составе "Зенита" худшим игроком по индексу InStat стал Себастьян Дриусси (218).

Индекс InStat – автоматический алгоритм, который учитывает вклад игрока в успех команды, значимость его действий, класс соперника, а также уровень чемпионата, в котором они выступают. Рейтинг создается автоматически – каждый параметр имеет коэффициент, который изменяется в зависимости от количества действий и событий в матче.

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