10:08 | Футбол — РПЛ

Ильзат Ахметов: "ЦСКА отдаст все силы в матче с "Арсеналом"

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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов отметил, что с нетерпением ждет матча 18-го тура чемпионата России с "Арсеналом". Напомним, встреча была перенесена из Тулы в Грозный из-за плохого качества газона на стадионе "Арсенала".

– Мы с нетерпением ждем игры, после большой паузы соскучились по официальным играм, – цитирует официальный Твиттер ЦСКА Ахметова. – Нас ждет хороший соперник, умеющий играть в футбол. Будет очень нелегко, но мы отдадим все силы. Что касается переноса в Грозный, то обе команды будут в равных условиях.

Начало матча "Арсенал" – ЦСКА – в 14.00 по московскому времени.

Арсенал Т - ЦСКА

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/pfc_cska/status/1101740169043079168

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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