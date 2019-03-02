Ильзат Ахметов: "ЦСКА отдаст все силы в матче с "Арсеналом"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов отметил, что с нетерпением ждет матча 18-го тура чемпионата России с "Арсеналом". Напомним, встреча была перенесена из Тулы в Грозный из-за плохого качества газона на стадионе "Арсенала".

– Мы с нетерпением ждем игры, после большой паузы соскучились по официальным играм, – цитирует официальный Твиттер ЦСКА Ахметова. – Нас ждет хороший соперник, умеющий играть в футбол. Будет очень нелегко, но мы отдадим все силы. Что касается переноса в Грозный, то обе команды будут в равных условиях.

Начало матча "Арсенал" – ЦСКА – в 14.00 по московскому времени.